Dubois kërcënon Furyn: Do ta ndaj në dysh

Pasi ka zbuluar pikat e dobëta të Fury, të paraqitura në meçin e fundit, Dubois ka thënë se do ta ndajë në dysh boksierin britanik.

22 vjeçari ka ndjekur meçin e britanikut në Las Vegas, meç gjatë të cilit ‘Gypsi King’ pësoi një të çarë që ia vështirësoi duelin.

Pas këtij dueli, Dubois beson se është i gatshëm ta demolojë britanikun me shumë eksperiencë, Fury.

“Nëse do të ndeshesha me Fury, nuk do të synoja vetëm syrin e djathtë, por do të fokusohesha në të gjitha dobësitë, do ta ndaja në dysh” ka thënë DDD, transmeton lajmi.net.

“Ndeshja provoi se ai ka dobësi. Ka gjithmonë dobësi, në secilin trup” ka thënë tutje i riu britanik.

Dubois numëron 12 fitore në 12 paraqitje, prej të cilave 11 i ka me nokaut. Boksieri është shpallur kampion i Britanisë gjatë këtij viti. /Lajmi.net/