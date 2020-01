Dubai thyen sërish rekord, pritet të ndërtohet hoteli më i lartë në botë /Foto

Dubai është mësuar të thyejë rekordet e veta krahasuar me shumë vende të tjera të botës.

Për metropolin e Emirateve të Bashkuara Arabe nuk ishte e mjaftueshme që të ndërtonte vetëm dy hotelet më të larta në botë : donte të ndërtonte një të tretë, i cili do të linte banorët dhe turistët të mahnitur.

Ndërtesa do të quhet “Hotel Ciel” dhe do të jetë 360 metra i lartë, katër më shumë se mbajtësi i rekordit aktual, “Gevora”, i cili nga ana e tij kishte tejkaluar paraardhësin e tij JW Marriott Marquis me një metër.

Struktura do të zhvillohet në 82 nivele dhe do të jetë e hapur për publikun deri në fund të vitit 2022 dhe fillimin e vitit 2023./abcnews.al