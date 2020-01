Dua Lipa zbulon datën e albumit të ri

Këngatrja shqipëtare me famë ndërkombtare, Dua Lipa, ka zbuluar datën e publikimit të albumit të saj të radhës, shkruan lajmi.net.

Ajo e ka ndarë këtë lajm për ndjekësit e saj në Insatgram ku ka treguar se albumi do të dalë me 3 prill të këtij viti.

Dua po ashtu ka bërë të ditur se albumi do të titullohet “Future Nostalgia”, ndërsa detaje të tjera se a do të ketë bashkpunime me këngëtarë tjerë apo do të jetë vetëm solo album nuk i zbuloi.

Për ndryshe, projekti i parë i këtij albumi do të publikohet nesër (e premte). /Lajmi.net/