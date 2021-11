Dua Lipa tregon këmbët e gjata me një fustan rozë dhe taka teksa shijon një natë në Chiltern Firehouse në Londër

Dhe 26-vjeçarja tërhoqi vëmendjen me një ansambël ngjyrë rozë, teksa mbërriti të enjten në Chiltern Firehouse në Londër, transmeton lajmi.net.

Artistja e “New Rules” tregoi figurën e saj këmbëgjatë me një fustan të hapur dhe taka të ngjashme, të bashkuar me një xhaketë pufer me stampa yje në tonet rozë, vjollcë dhe bezhë.

Dua ka aksesuar më tej me një mini çantë rozë të zbehtë dhe unaza në gishta.

Flokët e saj të zeza ishin stiluar lirshëm rreth shpatullave të saj dhe ajo përputhej me grimin e saj me ansamblin e saj, duke zgjedhur një rimel rozë.

Në fillim të kësaj jave, Dua shfaqi mesin e saj të tonifikuar me një bluzë prej lëkure në ngjyrë portokalli neoni dhe pantallona me shirita ngjyrë blu.

Krijuesja e hiteve ndau fotot rrënqethëse – të cilat ajo i bëri në një dysheme me pllaka bardh e zi – me mbi 74 milionë ndjekësit e saj në Instagram./Lajmi.net/