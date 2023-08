Dua Lipa takohet me vajzën e Ismail Kadaresë

Kjo pasi ajo publikoi në Instagram disa prej librave më të preferuar që kishte lexuar kohëve të fundit.

Mes tyre, Dua Lipa promovoi librin “Elegji për Kosovën” të Ismail Kadaresë, duke ua sugjeruar fansave të saj të shumtë që ta lexojnë.

E kur jemi e familja Kadare, Dua duket se ka pasur mundësinë që të njihet nga afër me një prej anëtarëve të familjes.

Ajo është takuar me vajzën e shkrimtarit, Besiana Kadarenë, e cila shërben si Ambasadore e Përhershme e Shqipërisë në Kombet e bashkuara.

Siç shkruan Telegrafi, ka qenë Besiana ajo e cila ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa fotografi me Duan, ku shkroi në mbishkrimin e tyre: “E emocionuar për takimin me superyllin verbues shqiptar Dua Lipa. Ajo është magjepsëse”.