Dua Lipa shkruan histori në Glastonbury Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, performoi në festivalin më të madh britanik, Glastonbury Festival. Artistja me prejardhje nga Kosova, ishte këngëtarja e natës e këtij festivali dhe performoi para 100 mijë njerëzve. BBC shkruan se ylli i popit ngjiti skenën me një performancë ambicioze dhe dinamike. Ajo doli në skenën e famshme të…