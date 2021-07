Dua Lipa realizon ëndrrën e saj, merr pushimet luksoze në Meksiko vetëm 359 dollarë nata

Ajo është një nga yjet më të nxehta të muzikës në botë, kështu që do të kishte kuptim që bënte një pushim të tillë.

Dua Lipa ndau dy imazhe përrallore nga ikja e saj në Mexico City gjatë fundjavës, teksa shihej duke u argëtuar me miqtë në vendin unik, transmeton lajmi.net.

Prodhuesja e hitit ‘Levitating’, postoi disa çaste nga një Airbnb i quajtur Quetzalcoatl’s Nest, i cili i referohet një hyjnie antike Mesoamerikane të njohur si gjarpri me pendë ose plumb.

Shtëpia e Airbnb, e cila kushton 359 dollarë për një natë, është një strukturë e çuditshme, në formë gjarpri, shumëngjyrësh, e ndërtuar në tokë, me disa dritare të vogla.

Pjesa më e madhe e pjesës së jashtme të një shtëpie përmban 4 dhoma gjumi, 3,5 banjo, e projektuar nga arkitekti Javier Senosiain, është e mbuluar me bimë.

Kjo ndihmon që pjesët e brendshme të duken pjesërisht nëntokësore, të vendosura vërtet në tokë.

Sidoqoftë, hapësira pikon nga luksi e kompletuar me kopshte të shtrira, karrige në formën e duarve të arta, një tavolinë kafeje prej druri natyral dhe dyer qelqi me njolla.

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Me të drejtë, ajo mbishkroi postimin me një fjalë të vetme, “ëndërr”, së bashku me emotikona për shtëpinë dhe bimët.

Lipa, siguroi që të përfshijë disa selfie të përziera në galeri, në të cilën ajo kishte veshur një xhaketë të shkurtuar përrallore dhe set minifund nga marka ‘Casa’.

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Ansambli shumëngjyrësh i yllit tregoi këmbët e saj të gjata dhe mesfushën e sheshtë. Ajo u aksesua me hije të verdhë të diellit dhe një tufë unazash. Flokët e saj të gjata të errëta i rridhnin nga mbrapa.

Galeria tjetër e pa këngëtaren pop të lindur në Londër me bishtaleca të gjata së bashku me sytjena seksi jashtë shpatullave dhe pantallona të shkurtra të zeza.

Ajo kishte një mori tufash shumëngjyrëshe në kyçet e saj së bashku me unazat që përputheshin.

Disa foto të tjera panë disa nga shoqet e Duas, së bashku me ushqimin e shijshëm që ato hanin.

Pas pushimeve të saj, këngëtarja do të marrë pjesë me Henry Cavill dhe Samuel L. Jackson në thrillerin e ardhshëm spiun të Matthew Vaughn Argylle, që është aktualisht në xhirime./Lajmi.net/