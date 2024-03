Dua Lipa publikon datat e para të turneut për albumin e ri, ndër të parat Kroacia Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, ka publikuar datat si dhe vendet ku do të promovojë albumin e saj më të ri “Radical Optimism”. Pas suksesit të jashtëzakonshëm të albumit të saj “Future Nostalgia”, artistja nga Kosova do të lansojë së shpejti albumin e saj më të ri. Përmes një postimi në Instagram, ajo…