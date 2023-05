Dua Lipa pozon për kopertinën e revistës “Dazed” me veshjet nga koleksioni i saj me “Versace” Këngëtarja shqiptare e njohur ndërkombëtarisht, Dua Lipa, së fundi ka pozuar me koleksionin e saj të ri “Versace” për kopertinën e revistës “Dazed”. Ajo ka ngritur temperaturat me pozat e saj, transmeton lajmi.net. Këngëtarja 27-vjeçare ka bashkëpunuar me shtëpinë luksoze italiane të modës për koleksionin e saj të ri “La Vacanza” e cila debutoi në…