Dua Lipa ndan momente nga festa e ditëlindjes, shfaqet e lumtur pranë të dashurit Të martën, ylli shqiptar me famë botërore, Dua Lipa, festoi ditëlindjen e 28-të. Për ditëlindjen e saj, ajo ka organizuar edhe një festë me familjarë dhe të afërm, shkruan lajmi.net. Pamje nga festa ka ndarë vetë Dua. Ajo dukej e mrekullueshme në një fustan të kuq, ndërsa ndau dhe pamje me miqtë dhe të dashurin…