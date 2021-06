Dua Lipa me veshje plot stil fotografohet në West Hollywood

Dhe, Dua Lipa u pa tëpremten në mbrëmje, ndërsa shkëlqeu një buzëqeshje dhe u bashkua me miqtë e saj për një natë në klubin Delilah në West Hollywood, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja, 25 vjeç, ishte veshur me plot elegancë me një fustan me doreza dantelle, të bashkuara me një xhaketë sportive të madhe në ngjarjen Pride.

Prodhuesja e hitit Levitating paraqiti figurën e saj të bujshme me fustanin portokalli, i cili mburrej me dantella anash.

Dua bashkoi dukjen me një palë take shkëlqyese, të cilat e rritën kornizën e saj ndërsa ecte në klub me miq, përfshirë DJ Diplo.

Ajo gjithashtu kishte vendosur makijazh duke marrë një dukje dramatike. Dua vendosi sendet e saj në një çantë blu të aksesuara me një gjerdan zinxhir.

Ylli më vonë shkoi në Instagram ku ndau një mori fotografish nga mbrëmja e saj argëtuese./Lajmi.net/