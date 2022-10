Dua Lipa mbanë fjalim në “Booker Prize 2022”, përmend Ismail Kadaren

Dua ka mbajtur një fjalim në ceremoninë e “Booker Prize 2022”, shkruan lajmi.net.

Ajo tha se shkrimet e mira “kanë fuqinë t’i bëjë njerëzit të ndihen mirë”.

Çmimi kryesor u fitua nga autori nga Sri Lanka, Shehan Karunatilaka, për romanin e tij “The Seven Moons Of Maali Almeida” dhe u prezantua nga Mbretëresha Camilla.

🔊 | Listen to @DUALIPA’s full speech at @TheBookerPrizes in London tonight, talking about how literature has impacted her life and career [@BBCSounds] pic.twitter.com/15Q8ALbAMa

