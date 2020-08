Dua Lipa flet për bashkëpunimin me Madonnën

Këngëtarja nga Prishtina ka bashkëpunuar me një nga idolët e saj.

Dua Lipës ende po i duket e pabesueshme se ka mundur të realizoj një prej ëndrrave të saj, bashkëpunimi me Madonnë është një nga arritjet më të mëdha të saj, përcjell lajmi.net.

“Gjithmonë ka qenë një ëndërr e imja që të punoj me Madonna dhe Missy Elliott, dhe të kemi qenë në gjendje t’i bëjmë në një këngë. Duke e ditur se kënga do të dalë së shpejti, prapë kjo më duket se pabesueshme,” ka thënë këngëtarja kosovare gjatë një paraqitjeje në ‘Ash London Live’.

Remiksi, i cili do të dalë në treg më 14 gusht, është krijuar së bashku me DJ dhe producentin The Blessed Madonna.