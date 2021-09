Dua Lipa e veshur me plot stil merr pjesë në javën e modës në Milano

Dhe, Dua Lipa ka marrë stilin në hapin e saj të premten ndërsa doli për shfaqjen e modës Versace, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja, 26 vjeç, kishte veshur një triko të gjelbër të ndritshme dhe një skaj të shtypur psikedelik për dalje, së bashku me disa take platformë ngjyrë rozë pastel.

Ajo e shoqëroi trikot e saj me gëlqere me një fund të Versace, i cili tërhoqi kofshët – duke e kompletuar dukjen e saj me një gjerdan ari të trashë.

Bukuroshja brune veshi një palë nuanca të errëta me një bluzë të verdhë të hijshme dhe i mbante flokët në një stil të drejtë poshtë shpinës.

Prodhuesi i goditjeve të New Rules mori të gjitha masat paraprake të nevojshme për Covid, duke u siguruar që të mbante një maskë të zezë të fytyrës mbi hundë dhe gojë – gjë që Agjencia Italiane e Turizmit sugjeron që turistët ta bëjnë në hapësirat publike të mbushura me njerëz.

Ndërsa ajo nuk është e zënë me muzikën ose merr pjesë në javë të ndryshme të modës, Dua ka qenë e zënë me xhirimet e thrillerit të ardhshëm spiun Argylle.

Xhirimet për filmin e Matthew Vaughn mendohet të kenë filluar muajin e kaluar.

Dua do të luajë së bashku me Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena dhe Samuel L. Jackson në filmin me yje, i cili bazohet në romanin me të njëjtin emër të Ellie Conway.