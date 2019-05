Dua Lipa befason fansat në koncertin e BlackPink, shfaqet papritur në skenë

Këngëtarja Dua Lipa i ka befasuar fansat e saj gjatë një koncerti të fundit, transmeton lajmi.net.

Bëhet fjalë për koncertin e BLACKPINK, aty ku këngëtarja shqiptare është shfaqur papritur në skenë, atëherë kur fare nuk e prisnin.

Ata që morën pjesë në koncertin në Qendrën e Kujdesit Shëndetësor në Newark, New Jersey, u befasuan kur në skenë u shfaq edhe këngëtarja shqiptare, Dua Lipa, e cila interpretoi së bashku me BLACKPINK bashkëpunimin “Kiss and make up”.

Dua paraprakisht nuk e kishte paralajmëruar pjesëmarrjen./Lajmi.net/