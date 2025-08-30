Dua dhe Callum bëhen ortakë në biznes, kjo është kompania që themeluan
Dua Lipa dhe Calum Turner kanë vendosur të bashkëpunojnë, duke synuar të hyjnë së bashku në botën e biznesit.
Çifti, i cili u fejua disa muaj më parë, ka themeluar së fundmi kompaninë TwentyTwo Films Limited, e cila do të merret me prodhimin e filmave dhe programeve televizive. Si këngëtarja 30-vjeçare ashtu edhe aktori 35-vjeçar zotërojnë aksione të barabarta në kompani.
Një burim pranë çiftit, për The Sun, u shpreh: “Dua dhe Calum janë njerëz shumë ambiciozë dhe kanë shumë plane për sipërmarrje që duan t’i zhvillojnë së bashku. Ajo është përpjekur më parë të përfshihet në industrinë e filmit, por nëse do të nisë projekte të reja, dëshiron të ketë më shumë kontroll krijues.”
I njëjti burim shtoi: “Ata kanë shumë ide që besojnë se do të funksionojnë. Është ende herët, por motorët janë ndezur dhe gjithçka po ecën përpara.”
Kjo nismë e re e kujton rrugën e ndjekur nga Margot Robbie dhe bashkëshorti i saj, producenti Tom Ackerley, të cilët krijuan kompaninë LuckyChap – përgjegjëse për prodhime të suksesshme si “I, Tonya”, “Saltburn” dhe “Barbie”, ku mori pjesë edhe vetë Dua Lipa.