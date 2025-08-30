Dua dhe Callum bëhen ortakë në biznes, kjo është kompania që themeluan

Dua Lipa dhe Calum Turner kanë vendosur të bashkëpunojnë, duke synuar të hyjnë së bashku në botën e biznesit. Çifti, i cili u fejua disa muaj më parë, ka themeluar së fundmi kompaninë TwentyTwo Films Limited, e cila do të merret me prodhimin e filmave dhe programeve televizive. Si këngëtarja 30-vjeçare ashtu edhe aktori 35-vjeçar…

ShowBiz

30/08/2025 20:45

Dua Lipa dhe Calum Turner kanë vendosur të bashkëpunojnë, duke synuar të hyjnë së bashku në botën e biznesit.

Çifti, i cili u fejua disa muaj më parë, ka themeluar së fundmi kompaninë TwentyTwo Films Limited, e cila do të merret me prodhimin e filmave dhe programeve televizive. Si këngëtarja 30-vjeçare ashtu edhe aktori 35-vjeçar zotërojnë aksione të barabarta në kompani.

Një burim pranë çiftit, për The Sun, u shpreh: “Dua dhe Calum janë njerëz shumë ambiciozë dhe kanë shumë plane për sipërmarrje që duan t’i zhvillojnë së bashku. Ajo është përpjekur më parë të përfshihet në industrinë e filmit, por nëse do të nisë projekte të reja, dëshiron të ketë më shumë kontroll krijues.”

I njëjti burim shtoi: “Ata kanë shumë ide që besojnë se do të funksionojnë. Është ende herët, por motorët janë ndezur dhe gjithçka po ecën përpara.”

Kjo nismë e re e kujton rrugën e ndjekur nga Margot Robbie dhe bashkëshorti i saj, producenti Tom Ackerley, të cilët krijuan kompaninë LuckyChap – përgjegjëse për prodhime të suksesshme si “I, Tonya”, “Saltburn” dhe “Barbie”, ku mori pjesë edhe vetë Dua Lipa.

Lajme të fundit

57 vatra zjarri shpërthyen sot në Kosovë, vetëm dy ende aktive

​E vërteta e dhimbshme e të pagjeturve, inaugurohet...

Shtetet anëtare të BE-së të ndara për Gazën...

Fluturimi dramatik nga Gjeneva, pamje kur aeroplani tenton...