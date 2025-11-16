Dronët shqiptar do ruajnë Samitin e NATO-s
Lajme
Ministri i Mbrojtjes në Shqipëri, Pirro Vengu, deklaroi se plani i Shqipërisë është që të përfshijë gjithë mekanizmin e mbrojtjes në Samitin e NATO-s, që mbahet muajve të verës.
“…mbahet në kohën e verës qershor-korrik, është në Turqi në Ankara dhe 2027-ta në Shqipëri, pra sistem masiv mbrojtje të përbashkët me forcat aleate…”, tha ministri.
“Kemi shprehur ambicie që dronët tonë dhe sistemet antidronë dhe mjetet e blinduara të jenë aty të gatshme për atë moment historik”, shtoi ministri.
