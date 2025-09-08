Dronët “Puma” – Kurti s’ua dëgjon këshillat, por e falendëron ShBA-në për çështje interesi

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka reaguar pasi Kosova ka pranuar  nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dronë mbikëqyrës dhe mbledhës së intliegjencës, të tipit, “AeroVironment RQ-20 Puma”. “Më shumë sy në qiell, për më shumë siguri në tokë”, shkroi Kurti mes tjerash. Postimi i plotë: Më shumë sy në qiell, për më shumë siguri…

08/09/2025 16:50

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka reaguar pasi Kosova ka pranuar  nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dronë mbikëqyrës dhe mbledhës së intliegjencës, të tipit, “AeroVironment RQ-20 Puma”.

“Më shumë sy në qiell, për më shumë siguri në tokë”, shkroi Kurti mes tjerash.

Postimi i plotë:

Më shumë sy në qiell, për më shumë siguri në tokë. Përgëzime Ministrisë së Mbrojtjes, urime Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe mirënjohje Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

