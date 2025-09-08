Dronët “Puma” – Kurti s’ua dëgjon këshillat, por e falendëron ShBA-në për çështje interesi
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka reaguar pasi Kosova ka pranuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dronë mbikëqyrës dhe mbledhës së intliegjencës, të tipit, “AeroVironment RQ-20 Puma”.
“Më shumë sy në qiell, për më shumë siguri në tokë”, shkroi Kurti mes tjerash.
Postimi i plotë:
Më shumë sy në qiell, për më shumë siguri në tokë. Përgëzime Ministrisë së Mbrojtjes, urime Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe mirënjohje Shteteve të Bashkuara të Amerikës.