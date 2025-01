Driton Selmanaj: Kurti po e kthen qeverisjen në monolog

Deputeti i LDK-së, Driton Selmanaj ka kritikuar vendimin e bojkotimit të debateve televizive nga partia në pushtet.

Selmanaj në një postim në Facebook tha se kryeministri, Albin Kurti po e kthen qeverisjen në monolog, pa debat dhe pa llogaridhënie, transmeton lajmi.net.

“Albin Kurti po e kthen qeverisjen në monolog – as debat, as llogaridhënie, as përgjegjësi, vetëm propagandë e mashtrim! Kur mbyll dyert e ballafaqimit dhe të medieve, e vetmja gjë që mbetet hapur janë xhepat e tij!”, ka shkruar ai./Lajmi.net/