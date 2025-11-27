Drita – Shkëndija, formacionet zyrtare
Drita dhe Shkëndija do të përballen sonte në Conference League. Atmosfera në ‘Fadil Vokrri’ premton të jetë e jashtëzakonshme, me “Intelektualët” e Dritës dhe “Ballistët” e Shkëndijës, që kanë paralajmëruar spektakël me koreografi, këngë dhe ngjyra kuqezi, një ditë para festës kombëtare të 28 Nëntorit.
Sport
