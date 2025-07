Drita përballet me FCSB në raundin e tretë të Europa League – ndeshja e parë në Kosovë Klubi kosovar Drita tashmë ka mësuar kundërshtarin e saj në raundin e tretë të kualifikimeve për UEFA Europa League. Gjilanasit do të përballen me FCSB (Steaua Bukureshtit), një nga klubet më të mëdha dhe me histori të pasur në futbollin rumun dhe evropian, transmeton lajmi.net FCSB vjen në këtë fazë pas eliminimit nga Shkëndija e…