Drita nuk shkon e vetme në Podujevë, “Intelektualët” paralajmërojnë udhëtim masiv Drita këtë mesjavë do ta zhvillojë një tjetër “betejë” të rëndësishme në garën për titull të kampionit në Superligën e Kosovës në futboll. Ekipi që tanimë po drejtohet nga trajneri grek, Akis Vavalis të enjten do ta vizitojë Podujevën për t’u ndeshur me Llapin në stadiumin “Zahir Pajaziti” me fillim nga ora 15:00, shkruan lajmi.net.…