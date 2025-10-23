Drita në kërkim të fitores historike në Conference League kundër Omonias – publikohen 11-shet startuese!

Skuadra e Dritës do të zbresë sonte në fushë përballë Omonias në kuadër të fazës së ligës të UEFA Conference League. Takimi zhvillohet me fillim nga ora 18:45, dhe për gjilanasit ky duel ka një rëndësi të veçantë, transmeton lajmi.net. Pas barazimit në ndeshjen e parë ndaj KuPS-it, ekipi i Dritës synon të arrijë fitoren…

Sport

23/10/2025 17:43

Skuadra e Dritës do të zbresë sonte në fushë përballë Omonias në kuadër të fazës së ligës të UEFA Conference League.

Takimi zhvillohet me fillim nga ora 18:45, dhe për gjilanasit ky duel ka një rëndësi të veçantë, transmeton lajmi.net.

Pas barazimit në ndeshjen e parë ndaj KuPS-it, ekipi i Dritës synon të arrijë fitoren e parë në garat evropiane, një objektiv që do të ishte historik për klubin.

Skuadra kosovare ka publikuar tashmë formacionin zyrtar, ndërsa atmosfera në kampin bardhekaltër është e mbushur me besim dhe motivim për të dalë me pikë të plota nga ky përballje e vështirë.

Formacionet zyrtare: 

/lajmi.net/

