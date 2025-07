Drita mposhtet edhe në ndeshjen kthyese, eliminohet nga Liga e Kampionëve Ka përfunduar ndeshja në stadiumin ‘Fadil Vokrri’. Skuadra e Dritës është mposhtur me rezultat 0 me 1 nga Copenhagen. ‘Intelektualët’ eliminohen me rezultat të përgjithshëm 0 me 3, ndërsa garën do ta vazhdojnë në Europa League, atje ku do të luajnë në raundin e tretë kualifikues.