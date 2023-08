Drita me njoftim për tifozët para ndeshjes me Plzen Skuadra e Superligës së Kosovës, Drita do të luaj sonte ndeshjen kthyese kundër Viktoria Plzen, e vlefshme për kualifikim tutje në UEFA Conference League. Përmes rrjeteve sociale, klubi nga Gjilani ka një mesazh për tifozët që do të udhëtojnë drejt Prishtinës, shkruan Lajmi.net “Kolona të automjeteve shkak të punimeve në magjistralen Gjilan-Prishtinë”, shkruhet në njoftimin…