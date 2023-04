Drita lëshon pozitën e parë, Ballkani merr tre pikë në Drenicë dhe kap kreun Janë mbyllur dy ndeshje tejet interesante në javën e 29-të në Superligën e Kosovës. Skuadra e Dritës ka barazuar pa gola ndaj Dukagjinit, në një ndeshje tejet interesante, shkruan Lajmi.net “Intelektualët” me këtë barazim humbasin vendin e parë dhe mbetën vetëm me 57 pikë, kurse Dukagjini në pozitën e pestë me 39 pikë. Fitore në…