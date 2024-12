​Drita kampion vjeshtor i Kosovës

Me ndeshje e zhvilluara në fundjavën që sapo ka kaluar është mbyllur zyrtarisht stinori vjeshtor në Superligën e Kosovës në futboll. Ballkani fitoi 0:2 në derbin lokal ndaj Suharekës, kurse Drita me vështirësi fitoi 2:1 ndaj Feronikelit 74.

E pas 18 xhirove, Drita kryeson renditjen tabelare të elitës së futbollit kosovar me 40 pikë, e ndjekur nga Ballkani me 33, kurse e treta është Malisheva me 30. Në vendin e katërt është Prishtina me 27 pikë, kurse Suhareka e pesta me 25. Me nga 21 pikë në vendet 6 dhe 7 gjenden Gjilani dhe Dukagjini.

Ferizaj është në pozitën e tetë që dërgon në barazh me 20 pikë, kurse Llapi është i parafundit me dy më pak. E fundit në tabelë është Feronikeli 74 me 10 pikë.