Drita humb dramën në Bukuresht – Steaua përmbys gjithçka në 30 minutat e fundit

FC Drita ka pësuar një humbje të dhimbshme me rezultat 3:2 ndaj FC Steaua Bukureshtit, në ndeshjen e parë gjysmëfinale të kualifikimeve për Ligën e Evropës. Skuadra nga Gjilani e nisi shkëlqyeshëm ndeshjen në stadiumin kombëtar të Bukureshtit, duke kaluar në epërsi që në minutën e 7-të me golin e Veton Tushës. Avantazhi u dyfishua…

Sport

07/08/2025 22:38

FC Drita ka pësuar një humbje të dhimbshme me rezultat 3:2 ndaj FC Steaua Bukureshtit, në ndeshjen e parë gjysmëfinale të kualifikimeve për Ligën e Evropës.

Skuadra nga Gjilani e nisi shkëlqyeshëm ndeshjen në stadiumin kombëtar të Bukureshtit, duke kaluar në epërsi që në minutën e 7-të me golin e Veton Tushës. Avantazhi u dyfishua në minutën e 50-të nga Arb Manaj, pas një asistimi të saktë të Blerim Krasniqit, transmeton lajmi.net

Megjithatë, vendasit reaguan fuqishëm në pjesën e dytë. Briligea ngushtoi rezultatin në minutën e 64-të, ndërsa Graovac barazoi në të 72-tën. Kur gjithçka po shkonte drejt barazimit, në minutën e 94-t, Steaua fitoi një penallti, të cilën sërish Briligea e shndërroi në gol për fitoren 3:2.

Ndeshja e kthimit do të zhvillohet javën e ardhshme në Kosovë, ku Drita do të kërkojë përmbysjen për të mbajtur gjallë ëndrrën evropiane./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 7, 2025

Agim Ademi uron Ballkanin për fitoren dhe inkurajon Dritën: Suksese në...

August 7, 2025

Ballkani fiton ndaj Shamrock Rovers – Adetunji vendos ndeshjen në “Fadil...

August 7, 2025

Ballkani në epërsi ndaj Shamrock Rovers – Adetunji shënon në “Fadil...

August 7, 2025

GOOOOOOOL – Drita e dyfishon epërsinë në Bukuresht, Manaj fundos rumunët

August 7, 2025

GOOOOOOOOL: Tusha e HESHT Bukureshtin – Drita kalon në epërsi!

August 7, 2025

Federata e Futbollit e Kosovës dënon ashpër banderolën provokuese në ndeshjen...

Lajme të fundit

Mediat malazeze dhe boshnjake raportojnë për një takim...

Një polic i Serbisë raportohet se është arrestuar...

Pas bisedës me Kurtin, emisarja britanike telefonon Vuçiqin...

Parashikimi i motit për të premten në Kosovë