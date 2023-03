Drita fiton derbin lokal ndaj Gjilanit dhe merr kreun e tabelës

Drita ka fituar duelin lokal ndaj Gjilanit.

‘Intelektualët’ fituan 1:0 ndaj skuadrës së Gjilanit dhe morën kreun e tabelës, shkruan lajmi.net.

Në këtë përballje pritje të zhvillohet një ndeshje më e zjarrtë, por nuk qe e tillë në pjesën e parë.

Klubet tentuan të rrezikonin, megjithatë nuk ishin efikas sa duhet që të tundin rrjetën.

Drita arriti të shënonte në minutat e fundit të ndeshjes, në rastin e tyre të parë konkret.

Ishte Blend Baftiu që me kokë çoi Dritën në pushim me një gol avantazh.

Pjesa e dytë ishte më e mirë, pasi ekipet krijuan më shumë raste.

Portieri i Dritës, Maloku ishte vendimtar, duke bërë disa pritje fenomenale, duke mos lejuar Gjilanin të shënojnë.

Me këtë fitore minimale Drita merr kreun e tabelës me 51 pikë, kurse Gjilani qëndron në vendin e tretë me 39 gjithsej./Lajmi.net/