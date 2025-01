Driloni shokon me deklaratën: Nëse Drenusha puth Gresën, unë do të puth Leon Sot, në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, një bisedë e pazakontë mes banorëve ka shkaktuar të qeshura dhe komente të shumta nga fansat. Driloni ka habitur të gjithë kur i tha Drenushës: “Drenushë, kur të puthësh Gresën në gojë, unë do ta puth Leon në gojë.” Kjo deklaratë befasuese u pasua nga reagimi i…