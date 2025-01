Driloni, finalisti i parë i Big Brother VIP Kosova 3 Driloni, është finalisti i parë i Big Brother VIP Kosova 3. Ai është votuar më së shumti nga publiku. Kështu ai do të jetë i pari banor që do të shkon automatikisht në finale. Ndryshe, finalja e madhe do të jetë me datën 24 janar.