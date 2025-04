Drilon Rama shpreh dëshirën për të shkuar në finale të Big Brother, në mbështetje të Gjestit

Boksieri nga Drenica, Drilon Rama, u shpall fitues i edicionit të tretë të Big Brother VIP Kosova.

Ai këtë kohë ka qenë vazhdimisht duke e përkrahur Gjestin, me të cilin ka bërë një rrugëtim sa ishte në BBVK.

Në një live në rrjete sociale thotë se dëshiron të shkoj në finale të BBVA për artistin pejan.

Megjithatë, bën të ditur se ka disa projekte të rëndësishme që nuk mund t’i lë, por që do të mundohet t’i shtyej.

Ndër tjerash, Driloni thekson se Gjesti ka gjashtë muaj izolim dhe kur të dalë nuk do e di se ku e ka kokën.

“Për finale për Gjestin nuk e di a ka me shku, po kam qejf me shku edhe po mundohem me shku por është një punë që bash në fund të javës kam disa takime të rëndësishme që kam pritur shumë për ato takime po po mundohem me i shty”, u shpreh ai.

Tutje tha: “Nëse nuk mund t’i shtyej duhet t’i kem parasysh takimet. Nuk dua të shkoj atje Gjesti se e di çfarë lluge kam pasur kur dola nga Big të gjithë kanë qenë familja, nuk e dija çfarë po ndodhte. Nëse shkoj dua me qenë atje për vete për Gjestin por jo për me si ta them me hy direkt në kontakt me të se besoni se nuk e di ku do ta kete kokën kur të del, që gjashtë muaj nuk ka qenë këtu”