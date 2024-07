Dreshaj: Për të fshehur manipulimet me tekste shkollore, VV-ja paska vendosur të bëjë puç në Komisionin Hetimor që e kryesoj unë

Deputeti i Kuvendit nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Shemsedin Dreshaj, ka reaguar pas ngjarjeve që ndodhën sot në Komisionin Hetimor për Subvencionimin e Teksteve Shkollore ku deputetët e VV-së në kundërshtim me Ligjin për komisionet hetimore parlamentare dhe Rregulloren për mbarëvajtjen e punës në komisionet hetimore parlamentare, kanë zgjedhur kryesuesin e këtij komisioni.

Dreshaj shtoi se deputetët e VV-së kanë nxjerrur nga mbledhja edhe stafin teknik të Kuvendit që kanë tërhequr vërejtjen për shkeljet gjatë mbledhjes.

Dreshaj ka thënë se kryesuesin dhe zëvendëskryesuesin e Komisionit Hetimor e zgjedh vetëm Kuvendi në seancë plenare.

“Në përpjekje për të fshehur manipulimet me subvencionimin e teksteve shkollore, deputetët e Vetëvendosjes sot paskan vendosur të bëjnë puç në Komisionin Hetimor që e kryesoj unë. Në kundërshtim me Ligjin e me rregullore, paskan vendosur që në Komision të zgjedhin kryesuesin e zëvendëskryesuesin e Komisionit Hetimor. Por këtë të drejtë e ka vetëm Seanca Plenare e Kuvendit, o të mjerë”, ka thënë Dreshaj.

