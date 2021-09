Dreshaj: Në mëngjes mora raportin, gjendja nuk është e mirë, do të kemi numër të lartë të vdekjeve edhe sot

‘’Nuk janë të majftueshme 20 mijë vaksina në ditë. Numri i rasteve është rezultat i numrit më të vogël të testeve’’, tha ai.

Tutje ai paralajmëroi se vdkeje do të ketë edhe sot.

”Spitalet jaën të ngarkuara, numër të vdekjeve do të ketë. Janë pacientët në gjende të rëndë, 95 për qind të pacientëve janë vec me oksigjenoterapi. E keqja na bashkon. T’i bashkojmë forcat. Të mos bëjmë politikë me vdekje. Unë sot mora raportin e mëngjesit, nuk është i mirë, do t’kemi numër të lartë të vdekjeve edhe sot pasdite.’’, tha Dreshaj.