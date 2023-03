Dreshaj: Ministria e Shëndetësisë me qeverisjen Kurti ka qenë ministri e eksperimenteve Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shemsedin Dreshaj ka kritikuar sot qeverinë për gjendjen në shëndetësi, duke potencuar se Ministria e Shëndetësisë me qeverisjen Kurti ka qenë ministri e eksperimenteve. Ai, në një konferencë për media, ka potencuar se shëndetësia nuk menaxhohet me ushtrues të detyrave. “Asnjë dikaster për këtë qeverisje për dy vite…