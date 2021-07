Dreshaj i AAK-së për vaksinat anti-Covid: Secila vaksinë është e sigurtë

Dreshaj ka thënë se ka shumë propagandë kundër marrjes së vaksinave ndërsa ka shumë pak prononcime për marrjen e tyre.

“Fatkeqësisht kemi shumë propagandë kundër marrjes së vaksinës anti-Covid, dhe në të njëjtën kohë ka shumë pak prononcime për marrjen e tyre”, ka thënë Dreshaj, tha ai në Kanal10

Ai ka shtuar se secila vaksinë në Kosovë është e sigurtë, ndërsa ka kritikuar të gjithë ata që flasin për këtë temë e që nuk kanë fare njohuri për shëndetësinë, pandeminë e pacientët.

“Cilado vaksinë që ka ardhë në Kosovës është valide dhe e sigurtë. Nuk mund të flasin për ose kundër vaksinës njerëzit që nuk kanë lidhje me shëndetësinë, me sëmundjet dhe me pandemitë. Ju bëj thirrje qytetarëve që të vaksinohen sepse vetëm kështu mund ta mposhtim pandeminë dhe të rikthehemi në situatë normale”, ka përfunduar Dreshaj.