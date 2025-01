Drenusha thotë se dëshiron të largohet nga shtëpia: Më është lodhur shpirti nga kjo lojë

Drenusha ka biseduar me Xhenetën për dinamikat e fundit në shtëpi dhe debatet në të cilat e njëjta është përfshirë.

Drenusha u shpreh e lodhur nga loja, ndërsa e përmend edhe largimin nga shtëpia.

“A beson qaq mu ka lodh shpirti prej qisaj loje të fëlliqtë, se të ish kanë më e mirë më reale, më për tokë, por qaq jam mërzit sa edhe për veten tem po du me dalë, që deri tash qat dëshirë nuk e kam pas. Më dhimbset vetja që kam luftu edhe kam nejt kaq gjatë dhe i kam lënë dy fëmijë, e tash mu qu me dalë për budallaki të këtyre më vjen shumë inat, për qata kom me luftu por me dëshirë me qef tem kisha dalë. Gjesti dhe Vullneti me m’qitë mu manipuluese që ata vet janë manipuluesit më të mëdhenj, edhe ai që mua vetëm hajrin ma ka pa, është lojë e keqe se të paktën unë ndaj tij jam munduar të nxjerrë diçka të mirë”, u shpreh Drenusha.

Për të parë më shumë detaje, ndiqeni videon në vijim: