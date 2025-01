Drenusha me kunja ndaj Sarës: Për dallim nga disa, ne e shprehim kur na pëlqen dikush Shprehja e pëlqimit brenda shtëpisë së BBVK3, u bë temë diskutimi me tone ta ashpra sot. Qe Drenusha e cila po kritikonte sjelljen e Sarës karshi Drilonit përgjatë qëndrimit në shtëpi. “Ju tregoj unë për Sarën, se duke e përcjellë krejt kohën çka bën kjo për me dalë ‘couple’ me Drilonin, si mbrëmë që vrapojke…