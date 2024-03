Drenusha Latifi me mesazh për 8 Mars: Dhuna ndaj gruas është shfaqje e dobësisë, jo e fuqisë Drenusha Latifi, pak ditë më parë ka shokuar publikun me rrëfimin e saj për dhunën që ka përjetuar nga ish bashkëshorti i saj. Sot, në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, ajo ka ndarë me ndjekësit një mesazh të fortë dhe motivues drejtuar grave që kanë mbijetuar dhunën në familje, shkruan lajmi.net. “Dhuna ndaj gruas është një shfaqje…