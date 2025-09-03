Drenicaku raporton në Polici se një grua po e rrah vazhdimisht atë

Një burrë në Skenderaj ka raportuar se një grua po ushtron vazhdimisht dhunë psikike dhe fizike ndaj tij. Palët janë intervistuar dhe në konsultim me prokurorin janë liruar në procedurë të rregullt. “Skenderaj / 01.09.2025.  Ankuesi mashkull kosovar me 02.09.2025 ka raportuar se e dyshuara femër kosovare vazhdimisht ushtron dhunë psikike dhe fizike ndaj tij.…

03/09/2025 10:07

Një burrë në Skenderaj ka raportuar se një grua po ushtron vazhdimisht dhunë psikike dhe fizike ndaj tij.

Palët janë intervistuar dhe në konsultim me prokurorin janë liruar në procedurë të rregullt.

“Skenderaj / 01.09.2025.  Ankuesi mashkull kosovar me 02.09.2025 ka raportuar se e dyshuara femër kosovare vazhdimisht ushtron dhunë psikike dhe fizike ndaj tij. Palët janë intervistuar dhe pastaj në konsultim me prokurorin janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë. 

