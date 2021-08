Drenica me shumë risi, zyrtarizon pesë përforcime të reja

KF Drenica ka vazhduar me konsolidimin e ekipit.

Drenica duket se është gati për fillimin e sezonit të ri, shkruan lajmi.net.

Klubi drenicakë ka rinovuar kontratat me futbollistët: Shkelzen Lushtaku, Kreshnik Uka, Harallamb Qaqi.

Ndërsa ka zyrtarizuar edhe transferimet e reja: Arbios Thaçin, Armend Abazin. Samul Ni Noye Narh, Erdin Dushi dhe Erjon Morina.

Drenica gjatë ditëve në vijim do të prezantojë edhe disa marrëveshje tjera me disa futbollistë tjerë që do të jenë pjesë e klubit për edicionin e ri të garave 2021/2022. /Lajmi.net/

Postimi i plotë i KF Drenica pa ndërhyrje:

Prezantohen rinovimet dhe afrimet e reja te klubit !

Skenderaj 08/08/2021

Në kuadër të përgatitjeve, për edicionin e ri të garave 2021/2022, Sot në ambientet e klubit janë prezantuar lojtarët të cilët kanë rinovuar kontratat me klubin , por edhe lojtarët që vijnë përforcim për klubin. Drejtuesit e klubit gjatë gjithë kësaj kohë, kanë qenë aktiv , në afatin kalimtar, duke tentuar të rinovojnë kontratën me pjesën e nevojshme të futbollistëve, si dhe duke u përforcuar me lojtarët në pozicione të cilat ka nevojë ekipi. Kësisoj, me klubin kanë rinovuar lojtarët:

Rinovimet e kontratave:

Shkelzen Lushtaku – Mbrojtësi i krahut të djathtë (Rinovon kontratën deri në vitin 2022).

Kreshnik Uka – Sulmues (Vazhdim i huazimit deri në vitin 2022).

Jose Denisson Silva – mesfushor/sulmues, (Rinovon deri në vitin 2022).

Harallamb Qaqi – Qendërmbrojtës, (Rinovon deri në vitin 2022).

Përveç rinovimeve , klubi ka menduar edhe përforcimet , të cilat janë bërë në bazë të pozita ku ka pasur nevojë ekipi.

Përforcimet:

Arbios Thaçi – Mesfushor – Rikthehet nga KF Malisheva në ‘folenë e vjetër në KF Drenica , duke firmsur kontratë një vjecare me klubin.

Armend Abazi – Sulmues – Rikthehet nga KF Malisheva në ‘folenë e vjetër në KF Drenica , duke firmsur kontratë një vjecare me klubin.

Samuel Ni Noye Narh – Sulmuesi korpulent do të jetë lojtari më i ri i Drenicës. 26-vjeçari që ka luajtuar edhe në Ligat Norvegjeze pjesë e ekipeve , Drammen FK, Sotra SK, Oygarden FK, Bryne FK, kurse ka luajtuar edhe në Qipro tek skuadrat, Liopetriou, Olympiacos Nicosia dhe MEAP Nisou, kurse se fundmi ka qenë pjesë e ekipit portuges LANK FCV.

Erdin Dushi – Qendermbrojtës – Vushtrriasi 19 vjecar, i cili është transferuar nga FC Prishtina, do të ‘djersitë’ fanellën ‘kuq e zi’ në kampionatin 2021/2022.

Erjon Morina – Sulmuesi perspektiv 19 vjecar, Erjon Morina, do të jetë në listën e lojtarëve perspektiv te KF Drenica, ai ka arritur marrëveshje një vjeçare me klubin me mundësi vazhdimi. Morina se fundmi ishte pjesë e FC Besa nga Peja.

Klubi gjatë ditëve në vijim do të prezantojë edhe disa marrëveshje tjera me disa futbollistë tjerë që do të jenë pjesë e klubit për edicionin e ri të garave 2021/2022.