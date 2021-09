Drenica lidere e Superligës së Kosovës pas shtatë xhirove të para

Me dy ndeshjet e zhvilluara sot është mbyllur edhe xhiroja e shtatë në elitën e futbollit Kosovar.

Skuadra e Drenicës ka arritur të rikthehet në kreun e tabelës falë fitores 1-0 ndaj Malishevës, shkruan lajmi.net.

Drenicakët tani prijnë në renditje me 14 pikë, duke lënë prapa Ballkanin me që ka 13 pikë dhe në këtë xhiro nuk arritën më shumë se një barazim pa gola me Feronikelin.

Në ndërkohë Gjilani është ngjitur në pozitën e tretë me 12 pikë të grumbulluara falë suksesit të arritur ndaj Llapit ku triumfuan me rezultat 2-1.

Krejt në fund të tabeles ndodhët Llapi që është skuadra e vetme pa fitore këtë edicion ndërsa ka tre barazim e katër humbje dhe ka grumbulluar tre pike.

Kjo është renditja e plotë e skuadrave në Superligën e Kosovës pas shtatë xhirove të zhvilluara. /Lajmi.net/