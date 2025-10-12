Drenasi voton – Qetë në qendrën më të madhe të votimit
Në qytetin e Drenasit ka nisur procesi i votimit për zgjedhjet lokale. Atmosfera në qendrën më të madhe të votimit, shkolla “Rasim Kiçina”, është e qetë, raporton lajmi.net Deri në këto momente nuk raportohet për ndonjë fluks të madh të votuesve, ndërsa procesi po zhvillohet pa ndonjë incident. Gjatë ditës pritet që pjesëmarrja të rritet./Lajmi.net/
Lajme
