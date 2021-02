Ndërprerja e ujit nesër do të bëhet nga ora 10:00 – 20:00.

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”, ka njoftuar se si shkak i punimeve të sërishme teknike nga Ndërmarrja Hidroekonomike “Ibër Lepenc “, në Bivolak, gjatë ditës së nesërme, 1 mars, do të ndërprehet furnizimi me ujë të pijshëm për konsumatorët e qytetit të Drenasit me rrethinë.

Ndërprerja e ujit nesër do të bëhet nga ora 10:00 – 20:00. /Lajmi.net/