“Drenasi, Malisheva dhe Rahoveci, mbetën pa energji elektrik” – The Guardian shkruan për vërshimet në Kosovë
Kosova ka përjetuar këtë javë reshje të pazakonta shiu, të cilat shkaktuan përmbytje në qytete, fshatra dhe zona të vogla, duke bërë që lumenjtë të dalin nga shtrati i tyre. Disa komunitete u izoluan, ndërsa ekipet e emergjencës ndihmuan banorët e bllokuar në shtëpi. Për shkak të ujit që hyri në nënstacionet elektrike, disa zona,…
Kosova ka përjetuar këtë javë reshje të pazakonta shiu, të cilat shkaktuan përmbytje në qytete, fshatra dhe zona të vogla, duke bërë që lumenjtë të dalin nga shtrati i tyre.
Disa komunitete u izoluan, ndërsa ekipet e emergjencës ndihmuan banorët e bllokuar në shtëpi.
Për shkak të ujit që hyri në nënstacionet elektrike, disa zona, përfshirë Drenasin, Malishevën dhe Rahovecin, mbetën pa energji elektrike dhe furnizim me ujë, transmeton lajmi.net.
Sipas The Guardian, stacionet lokale të motit regjistruan mbi 50 mm shi brenda 24 orësh në jugperëndim të vendit, ndërsa disa zona në Malishevë arritën deri në 80 mm. Kjo situatë u përkeqësua nga reshjet e mëparshme gjatë fundjavës, kur Juniku dhe Gllogjani regjistruan përkatësisht mbi 230 mm dhe 150 mm shi. Rrëshqitjet e tokës u shtuan gjithashtu, duke rrezikuar banesat dhe rrugët.
Mediumi britanik gjithashtu njofton për mot të vështirë në pjesë të tjera të Europës. Në Mbretërinë e Bashkuar, Zyra Meteorologjike lëshoi paralajmërime për erëra të forta dhe stuhia “Goretti” goditi Kanalin e Anglisë. Valë të larta dhe erëra deri në 132 mph u regjistruan në Francën veriperëndimore, ndërsa paralajmërime për përmbytje bregdetare mbeten në fuqi. Stuhia pritet të vazhdojë drejt Europës kontinentale, ku reshjet e borës mund të shkaktojnë probleme serioze në Gjermani dhe rajonin e Beneluksit./lajmi.net/