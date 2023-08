Dreka, darka, udhëtime: Kurti me këshilltarë harxhoi mbi 124 mijë euro për 6 muaj Mbi 120 mijë euro është totali i shpenzimeve për gjashtë muajt e parë të këtij viti, nga kryeministrit Albin Kurti së bashku me kabinetin e tij politik që përbëhet nga 17 persona. Bazuar në të dhënat që ka siguruar Telegrafi përmes qasjes në dokumentet publike, kryeministri Kurti së bashku me kabinetin e tij për gjashtë…