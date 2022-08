Drejtori Sportiv i Napolit: S’ka asgjë të vërtetë në raport me Ronaldon Drejtori Sportiv i Napolit, Giuntoli, ka hedhur poshtë zërat për një transferim të Cristiano Ronaldos te Napoli. Sipas tij, nuk ka asgjë të vërtetë në këtë mes, anipse klubi gëzon raporte të mira me agjentin e futbollistit, transmeton lajmi.net. “Nuk ka asgjë të vërtetë në lidhje me Ronaldon. Ne kemi marrëdhënie të mira me Jorge…