Drejtori sportiv i Bayernit konfirmon interesimin në yllin e ri të Bundesligës

Bayern Munich nuk ka bërë ndonjë përforcim të madh në mbrojtje, përpos Lucas Hernandez i cili gjithashtu nuk po gjen hapësirë të duhur.

Megjithatë, ata kanë zbuluar talentin e ri Alphonso Davies që ka kontribuar shumë në rezultatet e klubit, sidomos në ato të ligës së Kampionëve.

Tani, Salihamidzic si drejtor sportiv ka konfirmuara: “Sigurisht që në jemi të interesuar dhe po mendojmë për të”, u shpreh ai, përcjell lajmi.net.

“Ne zhvilluam një takim të mirë me agjentin e lojtarit gjatë ditës së djeshme. Do ta shohim çfarë do të ndodhë”.

Rikujtojmë që afati kalimtar i janarit do të mbyllet më 1 shkurt./Lajmi.net/