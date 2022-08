Drejtori sportiv i Barcelonës: Ne kemi marrëveshje me Azpilicuetan, por Chelsea nuk do ta shesë atë Drejtori sportiv i Barcelonës, Matheu Alemany, është deklaruar në lidhje me (mos) transferimin e Cesar Azpilicuetas në “Camp Nou”. Ai ndër të tjera tha se marrëveshja në mes klubit dhe lojtarit ekziston, por këtu ndërhyu Chelsea që nuk dëshiroi ta shesë lojtarin, transmeton lajmi.net. “Ne kemi marrëveshje mbi kushtet personale me Azpilicuetan, por Chelsea nuk…