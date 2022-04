Drejtori i ShSKUK-së tregon pse mungojnë barnat: Lista e pritjes do të reduktohet për 50%

Në një intervistë për Ekonomia Online, Krasniqi shtoi se po punojnë në vazhdimësi për të përmirësuar kushtet e punës dhe infrastrukturën.

“Përzgjedhja e drejtorëve është e rregulluar me ligjet në fuqi, rregulloret e brendshme. Është çështja e komisioneve që bëjnë përzgjedhjen. Mbetet të shihet dhe gjatë muajve do të shohim sa do të arrijnë t’i realizojnë objektivat e tyre. Një nga objektivat kryesore gjatë vitit të kaluar përveç menaxhimit të pandemisë Covid ka qenë edhe furnizimi me barna dhe material shpenzues mjekësor”.

Sipas tij, vitin e kaluar furnizimi me barna ka qenë i qëndrueshëm në të gjitha klinikat e QKUK-së dhe spitalet regjionale, edhe pse e pranon se nuk i përmbushin nevojat 100%, kjo për shkak të buxhetit e procedurave për lidhjen e kontratave.

“Viti 2021 ka shënuar vitin me furnizimin më të qëndrueshëm stabil dhe sasi më të mëdha të barnave për të gjitha klinikat e QKUK dhe spitalet e përgjithshme. Normalisht ne asnjëherë nuk kemi thënë se mund të arrijmë t’i sigurojmë 100% barnat për shkak të kufizimeve qoftë në buxhet qoftë të procedurave për lidhjen e kontratave”.

Doktor Krasniqi po ashtu shtoi se kanë funksionalizuar edhe Spitalin Pediatrik, ndërkohë ka mbetur pa u transferuar reparti i Neonatologjisë Intensive.

Tutje, ai theksoi se do të fokusohen ta reduktojnë listën e pritjeve për marrjen e shërbimeve brenda këtij viti për 50%.

“Ne po punojmë në vazhdimësi për të përmirësuar kushtet në punë edhe infrastrukturën edhe investimet kapitale qoftë në objekte e pajisje. Në sistemin shëndetësor nuk mund të themi që për dy vjet mund të arrihen përparime të mëdha, mirëpo sinjalet janë mjaft të mira”.

“Vitin e kaluar kemi filluar me një sërë shërbimesh për herë të parë duke specifikuar bradikardinë, rekonstruksionin plastik të gjirit. Po ashtu kemi filluar të funksionalizojmë edhe Spitalin Pediatrik që ofron kushte të mira. Janë funksionalizuar ambulancat e Emergjencës, e Kirurgjisë Pediatrike, ndërsa reparti i Kirurgjisë ndërkohë ka mbetur pa u transferuar Neanatologjisë Intensive”.

“Ne jemi duke i adresuar me seriozitet listat e pritjes gjatë këtij viti dhe një nga objektivat kryesore është të reduktojmë këtë listë të pritjeve brenda këtij viti në masën 50%”, përfundoi Krasniqi.